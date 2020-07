A Torino sognano il Pogback, ma la stampa inglese getta acqua sul fuoco. Stando a quanto riporta il Sun, Paul Pogba sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con il Manchester United. Per il centrocampista ex Juventus, infatti, sarebbe previsto un rinnovo di cinque anni, dopo i quattro già passati con la maglia dei Red Devils dal 2016. Ecco dunque il ribaltamento di fronte, il suo entourage avrebbe dunque trovato l’accordo con il club per proseguire la sua avventura in Inghilterra, dato per partente nei mesi scorsi alla luce di un’annata poco brillante, minata da ripetuti infortuni e prestazioni sottotono.