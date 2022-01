E' montato il caso Vlahovic in giornata. Dall'ASL Toscana Centro è arrivata un'accusa pesante: l'attaccante sarebbe arrivato a Torino prima del via libera dell'autorità sanitaria. In realtà il serbo aveva avuto l'okay da parte dell'ASL di Torino, dunque la questione non è mai esistita. Oggi ha potuto effettuare le visite mediche dopo aver effettuato un tampone, ovviamente risultato negativo.