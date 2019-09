Emre Can non ha preso per niente bene l'esclusione dalla lista Champions. Il centrocampista tedesco avrà un confronto con la società e con l'allenatore al suo ritorno dal ritiro della nazionale tedesca. Un faccia a faccia necessario per capire i piani di Sarri per il futuro. Di certo, ora più che mai, non è esclusa la partenza a gennaio. Ancora però è presto per fare qualsiasi tipo di previsione. Di certo il primo passo sarà il confronto tra staff e calciatore.