Come racconta Gazzetta, un altro reparto che necessita di una rinfrescata per la Juve è chiaramente la difesa. De Ligt e Bonucci non si discutono, Rugani può restare per fare la seconda linea e Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone, può essere l’innesto giovane, ma serve comunque un centrale già pronto che possa sostituire numericamente Giorgio Chiellini. Koulibaly piace ma è una pista difficilmente percorribile (costa più di 30 milioni), Milenkovic (pure lui serbo) della Fiorentina è un nome ricorrente, con Acerbi della Lazio finora solo una chiacchierata informale.