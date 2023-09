Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha detto la sua anche sui giocatori bianconeri - tra cui Moise- che potrebbero trovare spazio in azzurro con il nuovo CT Luciano Spalletti. Ecco il suo pensiero: "Abbiamo giocatori potenzialmente da. Chiesa e Locatelli già ci sono, altri potranno farne parte, se non la prossima tra due convocazioni. Ci impegniamo per la Juve e per la Nazionale, che è un patrimonio".