Una partita per decidere i destini. Sarà molto alta la posta in gioco tra Juventus e Milan, che si sfideranno nel big match in programma domenica sera. Pirlo punterà sui suoi giocatori migliori, soprattutto su Federico Chiesa, che come riporta Sportmediaset, dovrebbe a tornare a disposizione contro i rossoneri. In attacco spazio al ballottaggio tra Dybala e Morata, con l’argentino favorito sullo spagnolo per una maglia da titolare. E all’andata l’asse Dybala-Chiesa funzionò molto bene…