Stadi vuoti, ma finalmente il calcio italiano è in trepidazione per tornare. Sarà la Juventus ad aprire i battenti, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. La squadra di Maurizio Sarri sta duramente lavorando al centro sportivo della Continassa per confermare il suo primato in classifica ed inseguire il sogno Champions League. Uno dei dubbi di formazione riguarda il ruolo di regista. Conteso tra campo e mercato, Miralem Pjanic rischia di perdere posizioni. Come riporta il Corriere di Torino, Sarri prediligerebbe Rodrigo Bentancur in quella posizione, in virtù delle ottime prove disputate prima dello stop.