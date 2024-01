Verso Juve-Empoli, chi al posto di Rabiot?

Juve, i dubbi di Allegri per l'Empoli

Cambiaso a centrocampo, Allegri ci pensa

Dopo Lecce, Massimilianodovrà rinunciare ad Adrien Rabiot anche per Juve-Empoli. Il centrocampista infatti rimarrà fuori per il problema al polpaccio e cercherà di recuperare per la sfida del 4 febbraio contro l'Inter. Un'assenza pesante a cui la squadra ha risposto bene nell'ultima sfida anche se chi lo ha sostituto, ovvero Miretti, non ha convinto.; logica quindi la scelta di Allegri di impiegarlo al posto di Rabiot. I segnali che sono arrivati dal Via del Mare però sono quelli di un ragazzo che ancora non riesce ad avere continuità, alternando prestazioni positive (Coppa Italia e Sassuolo) ad altre in cui mostra difficoltà come quella con il Lecce. La domanda allora è lecita in vista di Juve-Empoli, avrà di nuovo un'altra chance dal primo minuto?Il tecnico bianconero ha quattro giorni per sciogliere i dubbi. Sembra impossibile adesso vedere un cambio di modulo e ipotizzare quindi una mediana a due composta solo da. Gli altri centrocampisti a disposizione sono Nonge e Nicolussi Caviglia (improbabile il loro impiego da titolari). Ecco perché Miretti resta al momento il favorito per sostituire nuovamente Rabiot.C'è però un'altra idea che stuzzica Allegri; un'idea che si è trasformata già in realtà nelle ultime settimane anche se solo a gara in corso. Ovvero quella di schierarecome mezzala. Ha dimostrato di saperlo fare; l'ultima prova è arrivata a Lecce, quando Weah ha preso il posto di Miretti e l'ex Bologna si è spostato in mezzo al campo. L'assist per Vlahovic, il dinamismo abbinato alle qualità tecniche. Cambiaso ha tutto per coprire bene anche quel ruolo. Di fatto, è lui l'unica vera alternativa a Miretti per prendere il posto di Adrien.