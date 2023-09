Questa volta la sua permanenza dalle parti deldovrebbe essere breve, ma in una situazione come la sua è sempre difficile fare previsioni troppo ottimistiche. Paultende ancora ad essere un'incognita per la, a causa di una condizione fisica sempre precaria che suggerisce di non fare eccessivo affidamento su di lui, nei ragionamenti tecnici e tattici in vista degli impegni ufficiali sul campo. Ecco perché Massimiliano, come spiega Tuttosport, sta lavorando sulle due possibili alternative, i due giocatori sui quali puntare nei momenti in cui il Polpo non sarà a disposizione. Si tratta di Fabioe Kenan, due giovanissimi talenti intenzionati a stupire.- Per il primo, in realtà, un impegno di questo tipo non è una novità assoluta, dato che l'allenatore livornese lo ha già schierato a "galleggiare" tra le linee per sfruttarne la capacità di controllare bene il pallone, con stop orientati che permettono di rubare un tempo di gioco agli avversari e verticalizzare velocemente. Per essere ancora più "completo" a Miretti manca solo un po' di precisione sottoporta e di lucidità nell'ultimo passaggio, aspetti sui quali ha certamente tutto il tempo di migliorare. Passando a Yildiz, invece, ciò che finora gli ha consentito di ricavarsi uno spazio non indifferente nelle gerarchie della rosa è la duttilità, dote che ha spinto Allegri a utilizzarlo sia come esterno di centrocampo che da mezzala, oltre che da seconda punta o tre quarti in base alle necessità; posizione, quest'ultima, che si avvicina di più alle esigenze di copertura alle assenze di Pogba, giocatore con cui Yildiz - con la personalità che ha già dimostrato - non sembra nemmeno temere il confronto.