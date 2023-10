La partenza dirappresenta un risparmio significativo in termini di, ma al tempo stesso pone un problema tecnico per la rosa della. Non poter più contare sulle giocate del francese, anche a tempo parziale come è stato per oltre un anno, costituisce un downgrade in termini di qualità, carisma ed esperienza per la squadra bianconera, soprattutto in assenza di competizioni europee.Pierre-Emileè uno dei nomi che circolano con insistenza. Come racconta Gazzetta, il centrocampista danese del Tottenham, 28 anni, è stato relegato a un ruolo di riserva sotto il nuovo allenatore, giocando solo 168 minuti in otto partite stagionali e partendo titolare solo una volta in Coppa di Lega.Gli intermediari stanno lavorando a una possibile trattativa. Hojbjerg ha un contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti all'anno, una cifra gestibile per la Juventus,Tuttavia, ci potrebbero essere complicazioni con il Tottenham, che valuta il cartellino del giocatore almenoe non è favorevole a un prestito, considerando che i due centrocampisti titolari,, saranno assenti per la Coppa d'Africa a gennaio. Questo potrebbe costringere il Tottenham a cercare unsul mercato, rendendo difficile ottenere sconti nella trattativa. Inoltre, Hojbjerg è stato oggetto di interesse da parte dell'Atletico Madrid e del Manchester United. Se la pista Hojbjerg non dovesse concretizzarsi,Tra i nomi in considerazione ci sono giovani talenti come Kouadio Manu(Borussia Moenchengladbach), Youssouf(Monaco) e Habib(Strasburgo). Tuttavia, non è escluso che l'innesto possa essere orientato verso un giocatore più creativo e imprevedibile nel reparto offensivo.L'idea di portare, che è rimasto al Sassuolo nonostante l'interesse estivo della Juventus, resta allettante. Potrebbe esserci un nuovo tentativo nel, magari con offerte più convincenti per i neroverdi. Inoltre, si tiene d'occhio, un talentuoso centrocampista ucraino classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, che è stato visionato positivamente in Champions League. La Juventus sta esplorando diverse opzioni di mercato per affrontare la partenza di Pogba e pianificare il futuro.