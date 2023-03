Riuscirà ad esserci per il Friburgo? Domande che cercano risposte nella giornata di oggi. Ma se l'argentino non ci sarà domani sera, c'è già qualcuno pronto a sostituirlo... "Sarà un derby tra nati nel 2003, quello che ingaggeranno Fabio Miretti e Matias Soulé per il posto alle spalle di Vlahovic se, come pare, Di Maria non sarà in grado di giocare domani sera a Friburgo. Un derby che vede Miretti nettamente favorito, a dispetto del primo gol in Serie A e in prima squadra realizzato domenica contro la Samp dall’argentino", scrive Tuttosport.