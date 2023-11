Domani non sarà della gara Adrienalle prese con la squalifica. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha svelato come sostituirà il francese. Le sue parole:"Al posto di Rabiot? Abbiamo Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi più Nonge. Cresciuto molto nell'ultima settimana. Devo ancora decidere davanti, stanno tutti bene, ma chi gioca e chi entra dà il proprio contributo. Come a Firenze, fino al 65' hanno lavorato bene Chiesa e Kean. Poi c'era bisogno di Vlahovic e Milik, sono entrati molto bene. Bisogna andare avanti con questo spirito, con questa voglia, mettere da parte gli obiettivi personali per essere al servizio della squadra".