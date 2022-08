Come racconta Gazzetta, la Juventus debutterà all’Allianz Stadium nella sera di Ferragosto, e questa partita può diventare l’occasione per lanciare uno dei due giovani che si stanno giocando il posto anche per la permanenza in bianconero:stesso nome, stesso anno di nascita (2001), stesso ruolo (centrocampista), stessa voglia di dimostrare di essere pronti per la Signora.