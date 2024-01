Domani alle 18 la Juventus scenderà in campo all'Arechi di Salerno contro la, dopo il tennistico 6-1 inflitto ai campani in Coppa Italia. Non sarà della gara però Manuel, squalificato dopo l'ammonizione rimediata nella gara contro la Roma. L'ex Sassuolo aveva infatti giocato interamente la gara di Coppa Italia. Domani, come riferito anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il centrocampista classe 1998 potrebbe essere sostituito da Hansche sarebbe anche ex della gara visto il suo passato alla Salernitana.