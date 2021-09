Giorni di magra. E dunque giorni di scarso lavoro.si è ritrovato appena sei giocatori alla Continassa, quest'oggi, una volta rientrato dal periodo di pausa per motivi di famiglia. Il tecnico bianconero ha già in mente l'undici di Napoli, ma a causa degli impegni internazionali non può materialmente preparare il match di sabato.Sei giocatori a disposizione, di cui appena quattro di movimento. De Sciglio, Pellegrini, Rugani e McKennie (già rientrato ed escluso per motivi disciplinari dalla nazionale USA) si aggiungono a Perin e Pinsoglio.Da valutare i problemi di Bentancur: la botta all'anca ha causato gonfiore, ma non sembrerebbe nulla di grave.Da domani iniziano i rientri dei nazionali: i primi saranno, impegnati questa sera con le rispettive selezioni. Poi toccherà a Morata, Kulusevski, Szczesny e i sei azzurri. Questione sudamericani: Cuadrado è certo di esserci, Dybala, Danilo e Alex Sandro tornerebbero senza svolgere neanche un allenamento. E direttamente a Napo