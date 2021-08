All'inizio del ritiro, la rosa a disposizione di Massimilianocontava diversi giovani aggregati, dalla Primavera e dall'Under 23. Con il passare delle settimane, molti hanno fatto ritorno nelle squadre di competenza, altri hanno lasciato Torino in prestito, per andare a maturare esperienza. Tra questi, Filippo, Konie Nicolòsono stati confermati dal tecnico livornese anche per l'ultima fase del precampionato, l'amichevole contro l'. I tre, infatti, sono presenti e partiranno dalla panchina.