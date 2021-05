Andrea Pirlo ha variato tanti giocatori e formazioni in questo campionato di Serie A, faticando a trovare un'identità univoca per la sua Juventus. Oggi la Gazzetta dello Sport ha stilato l'elenco completo dei minutaggi di tutti gli elementi della rosa bianconera. Se delle prime posizioni vi abbiamo già detto (podio Danilo-CR7-Szczesny) chi c'è nelle ultime? Escludendo i portieri di riserva Buffon (che ha pur sempre 7 presenze) e il mai impiegato Pinsoglio, i giovani impiegati in qualche spezzone finale (da Di Pardo a Fagioli) e a Douglas Costa e De Sciglio poi migrati all'estero, in fondo alla classifica troviamo Gianluca Frabotta, con 686 minuti spalmati su 15 presenze. Altri tre giocatori hanno poco meno di mille minuti d'impiego all'attivo: Demiral, Bernardeschi e Dybala.