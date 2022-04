Chi sono i giocatori presenti nell'elenco delle operazioni iper valutate? Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è ad esempio Elia Pietrelli, classe 2001 oggi alla Carrarese, passato dalla Juve al Genoa per 8 milioni ma valutato dalla Procura 1 milione. I nomi più importanti sono quelli di Nicolò Rovella (prezzo 18 milioni, valore rettificato 6) e Emil Audero (prezzo 20 milioni, valore rettificato 13). Non ci sono Pjanic e Arthur, i cui costi sono apparsi congrui anche all’accusa, ma compaiono Marques e Pereira, inseriti con valutazioni “anomale” nella famosa operazione tra i bianconeri e il Barcellona.