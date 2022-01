Chi sono i giocatori in scadenza nella Juventus? I giocatori in questione, nello specifico, sono Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala a fine contratto e Alvaro Morata a fine prestito. Manco a dirlo, tra tutti, il vero tormentone è legato a Dybala. Per Allegri, tutti si dimostreranno professionisti fino in fondo. Del resto, lui può farci poco: "Le valutazioni di contratto sono questioni societarie perché ci sono delle trattative e sono cose che non mi riguardano".