Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha ufficializzato la vaccinazione per i 40 pre-convocati per gli Europei del mese prossimo, selezionati dal c.t. dell'Italia Roberto Mancini. Vaccini che stanno somministrando nella giornata di oggi, tra l'Humanitas di Milano e lo Spallanzani di Roma. Non sono stati comunicati i nomi dei quaranta giocatori, tuttavia sappiamo che sono 4 i giocatori della Juventus: Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Fuori dalle vaccinazioni, e quindi dagli Europei, un giocatore seguito dalla Juve come il romanista Nicolò Zaniolo, ancora convalescente dal brutto infortunio patito proprio in Nazionale lo scorso settembre.