La Juventus, forse per la prima volta da quando l'ha comprato nell'estate 2018, sta davvero valutando l'ipotesi di cedere Cristiano Ronaldo. Tanto abbiamo scritto, tanto abbiamo commentato oggi su questo argomento. Ma in fin dei conti quali club sono realmente interessati a un acquisto tanto oneroso (soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio)? Una risposta ha provato a fornirla Tuttosport, che parla di Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Sporting Lisbona. In sostanza, le 3 squadre in cui ha giocato precedentemente in carriera, con l'aggiunta del PSG.