"Dopo cinque Scudetti e quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane e due finali di UEFA Champions League nell'arco di soli cinque anni, Massimiliano Allegri è entrato nella storia della Juventus, e detiene un record impressionante sulla panchina bianconera". E' il report apparso sul sito ufficiale della Uefa, che prosegue: "Il tecnico livornese ha collezionato 271 presenze con la Juventus, prima di dare l'addio ai Bianconeri alla fine del 2018/19, issandosi al terzo posto di sempre, superando Carlo Parolo sul podio degli allenatori più presenti con la Vecchia Signora. Davanti a lui rimangono Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405). L'ex tecnico di Milan e Cagliari è anche sul podio degli allenatori bianconeri che hanno vinto il maggior numero di partite, con 191 successi in 271 gare. Al primo posto di questa speciale classifica c'è Giovanni Trapattoni, che ha conquistato 319 vittorie, seguito da Marcello Lippi con 227. Antonio Conte, invece, predecessore dell'attuale tecnico e co-protagonista degli storici 8 Scudetti consecutivi, è sesto con 102 vittorie. Se si considera, però, la percentuale di vittorie in relazione al totale delle partite in panchina, Allegri è il primatista assoluto con un impressionante 70,5%, seguito da Carcano (68,9%) e Conte (67,5%)".