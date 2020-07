Sono da poco ufficiali i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta odierna sul campo del Cagliari. Tante assenze per i bianconeri: Sarri concede un turno di riposo a De Ligt, Danilo e Ramsey e deve fare a meno di Chiellini, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa e Dybala. Con loro, 8 'baby'.



CHI SONO - Ecco, chi sono i giovani al servizio di Sarri? Partiamo da Coccolo, centrale difensivo classe 1998. Con lui, due esterni bassi: il primo è Wesley (terzino brasiliano del 2000), l'altro è Frabotta (1999). Ha chance di partire titolare il centrocampista Muratore, già venduto all'Atalanta (classe 1998), qualcuna in meno invece Peeters (1999): è arrivato dalla Samp nello scorso anno e ha giocato questa stagione con l'Under 23. Infine, gli attaccanti: anche qui, c'è il 'sogno' di Olivieri (1999) che potrebbe partire in attacco con Ronaldo. Poi Vrioni (ex Cittadella, 1998) e Zanimacchia (1998) a completare l'elenco.