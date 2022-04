Chi si rivede! È proprio il caso di dirlo. Secondo il media olandese De Telegraaf, infatti, questa sera Mohamed Ihattaren potrebbe fare il suo ritorno in campo. Prima di tutto, e già questa è una notizia, è inserito nella lista dei convocati dello Jong Ajax - la squadra riserve dell'Ajax che milita nella Serie B olandese -, che questa sera giocherà contro il NAC Breda. Per il media olandese, questo è il premio per il duro lavoro svolto negli ultimi mesi, per tornare in forma e provare a rilanciare la sua carriera.