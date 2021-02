Dall'Atletico hanno già chiarito, ma la sostanza resta comunque: Luis Suarez, secondo una clausola presente nel suo contratto, può liberarsi a zero a fine anno. "Non vogliamo avere un giocatore di questo livello senza che sia impegnato a pieno nella squadra", le parole di difesa dei Colchoneros riferite a Marca. Che intanto chiarisce la posizione del centravanti uruguaiano: può salutare subito e può farlo direttamente il 30 giugno.



LO SCENARIO - C'è già un precedente che spaventa l'Atletico. E' quello del Guaje Villa: anche lui via dal Barcellona per firmare con l'Atletico, anche lui ben presto lontano da Madrid per firmare con il New York City, all'epoca con Andrea Pirlo. Dunque, cosa aspettarsi da questo mercato? Di sicuro la Juve ha fatto una scelta: è Alvaro Morata il centravanti del presente e del futuro. Fa sorridere, però, come in estate tutte le congiunzioni astrali potrebbero allinearsi in favore di un'altra telenovela Suarez. A prescindere, lontano da Torino. Questo è certo...