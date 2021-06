Per tutti quelli che come noi non hanno mai smesso di crederci.

Per la strada fatta e per quella che faremo.

Perché insieme siamo una squadra migliore.

Vi aspettiamo a bordo, per continuare a tifare insieme. #IlViaggioContinua #trenoufficiale #frecciarossa @LeFrecce pic.twitter.com/IEMOmYWsBw — JuventusFC (@juventusfc) June 23, 2021

"Per tutti quelli che come noi non hanno mai smesso di crederci. Per la strada fatta e per quella che faremo. Perché insieme siamo una squadra migliore. Vi aspettiamo a bordo, per continuare a tifare insieme". Il viaggio continua e sembra... sia quello di Cristiano. Scherzi a parte: nel nuovo spot dellacon, un piccolo indizio di futuro si può riscontrare: c'è CR7, testimonial 'parlante'. E in sede di mercato, sappiamo quanto possa contare.Come raccontato nei giorni scorsi, in settimana ci sarà verosimilmente un primo approccio tra- in arrivo a- e. Subisogna fare il punto: che tipo di offerte ha? Può davvero lasciare la? In questo momento, gli Europei frenano ogni discorso, lo stessovuole restare tranquillo e capire i margini di manovra in uscita dai bianconeri. Allo stesso tempo, in assenza di situazioni di pari livello (anche economico) può decidere di restare un altro anno.