Arrivano ottime notizie dall'allenamento in corso in questo momento al Training Center della Continassa. La squadra è scesa in campo agli ordini di Allegri per preparare gli ultimi dettagli, in vista della gara di Champions League tra Juventus e Chelsea di domani sera. Tra gli juventini nel rettangolo verde, anche Arthur che, quindi, ha ripreso, almeno in parte, ad allenarsi con il gruppo, in vista del recupero verso la sua totale disponibilità.