Come racconta Tuttosport, la Juventus ha individuato in Gabriel dos Santos Magalhaes dell’Arsenal un centrale “come” Chiellini, con qualcosina di Bonucci. A cominciare dal fisico, 190 centimetri d’altezza per 87 chili di peso (Chiellini è 187 centimetri per 86 chili, Bonucci 190 centimetri per 82 chili), e dal piede preferito, il sinistro come quello del capitano uscente. Similitudini che ovviamente non possono fermarsi qui.