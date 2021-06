Quale dodicesimo per la Juventus? Dopo la conferma di Szczesny - che ha un contratto fino al 2024 -, l'addio all'obiettivo Donnarumma (finito quasi ufficialmente al PSG) e il pronto rinnovo di Carlo Pinsoglio, resta da completare proprio la casella del vice di Tek.



SOTTO CONTRATTO - In realtà, un portiere all'altezza ci sarebbe, ed è pure sotto contratto: si tratta di Mattia Perin, di rientro dal Genoa ma probabilmente già al lavoro per tornare presto sui suoi passi. Il giocatore vorrebbe trovare una squadra in grado di affidargli il ruolo da titolare, anche per non perdere il treno Mondiale a cui ambisce.



CTP - Attenzione al discorso liste: quella del portiere potrebbe essere una casella cruciale per liberare posti anche in Champions League. Per questo c'è Audero da monitorare (costi alti e volontà di giocare per l'ex talento della Primavera) e magari un Antonio Mirante a sorpresa. Nell'ultima stagione, il portiere stabiese ha trovato spazio con la Roma, salvo perdere il posto nell'ultima parte della stagione. Sarebbe un CTP: un giocatore uscito dal vivaio, e da luglio si libera a costo zero...