Contro il Benevento la Juventus avrà la possibilità di allungare la striscia di tre vittorie consecutive, inanellate contro Spezia, Lazio e Cagliari. Per farlo, Pirlo dovrà fare a meno sia di Cuadrado (squalificato) che Alex Sandro, uscito malconcio dalla sfida contro i sardi. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, al posto del brasiliano potrebbe agire Bernardeschi, ormai impiegato stabilmente nel ruolo di laterale basso mancino. In porta possibile chance dal primo minuto per Buffon, mentre davanti spazio alla coppia Ronaldo-Morata.