Prolungamento del contratto o no, la Juventus è entrata nell’ordine di programmare il dopo Chiellini. La stampa spagnola continua a rilanciare il nome di Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia in rampa di lancio dopo la conquista dell’Europa League l’anno scorso, in finale contro l’Inter. Fabio Paratici e gli uomini di mercato bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il brasiliano, però, ha una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro, con gli andalusi che potrebbe accettare una cifra inferiore, vicina comunque ai 50 milioni.