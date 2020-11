Il reparto nevralgico di una squadra di calcio è il centrocampo, e la Juventus sta lavorando per provare a migliorarlo e rinnovarlo. Serve un colpo top per poter fare il definitivo salto di qualità, Fabio Paratici lo sa e, tra i vari nomi che ha in mente, ce ne sono due che in maniera diversa possono stuzzicare le ambizioni bianconere. A fare il punto su di loro è Calciomercato.com:

PAUL POGBA - Il francese ex Juve ha ancora un contratto fino al 2022 col Manchester United, ma è decisamente in rotta con l'ambiente. Da un punto di vista economico è un colpo proibitivo: 100 milioni di euro più un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni. O accetta di ridursi l'ingaggio, o è pura utopia.

NICOLÒ ZANIOLO - Il talento italiano, gravemente infortunato in questi mesi ma desideroso di tornare forte come e più di prima, è legato alla Roma fino al 2024 e percepisce due milioni e mezzo all'anno, anche se prima di farsi male stava negoziando col club giallorosso un prolungamento al 2025 con un sensibile aumento.

IN SINTESI - Il ritorno di Pogba era una prospettiva concreta prima del coronavirus, oggi assume le sembianze della chimera. L'approdo di Zaniolo sarebbe forse una soluzione più low cost, specialmente dal punto di vista dello stipendio, tuttavia il suo legame con la sua squadra attuale rende meno semplice l'operazione. La Juve rimane alla finestra e continua a lavorare in ottica 2021.