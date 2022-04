19









Tra campo e mercato, con un quarto posto da blindare e una Coppa Italia da vincere. La Juventus affina la strategia per costruire la squadra per la prossima stagione, una costruzione che passerà anche dalle cessioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono attualmente due calciatori per reparto a rischiare e a essere tutt'altro che sicuri di restare in bianconero anche il prossimo anno. "Esuberi", che potrebbero far spazio a nuovi innesti (SCORRI LA GALLERY).