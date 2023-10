La Juventus sarà impegnata questa sera contro il Verona all'Allianz Stadium, una sfida che potrebbe portare i bianconeri momentaneamente al primo posto in classifica. Nel prossimo turno invece, la squadra di Allegri affronterà la Fiorentina. C'è solo un giocatore in diffida e che quindi salterebbe la sfida contro i viola in caso di ammonizione, ovvero Adrien Rabiot.