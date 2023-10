Lasi trova in un momento cruciale della stagione, segnato da sfide sia sul campo che fuori. Mentre la società festeggia il centenario dellaal timone del club, deve anche far fronte al caso scommesse che coinvolge il giocatore. La pausa è stata difficile per ricaricare le batterie, con la maggior parte dei giocatori impegnati in nazionale e pochi rimasti a Torino. Questo ha limitato la possibilità per il tecnico Allegri di sperimentare nuove strategie.Nonostante le sfide, ci sono segnali positivi per la squadra. Alcuni giocatori infortunati potrebbero tornare in campo, come, rientrato in anticipo dagli allenamenti con la nazionale, e, che si sta riprendendo da una lombalgia.Senza le competizioni europee, laha avuto più tempo per prepararsi, eha fissato un appuntamento a fine dicembre per valutare il vantaggio accumulato rispetto alle rivali di classifica. Tuttavia, le pause per le nazionali comportano anche rischi, come il possibile affaticamento dovuto a viaggi lunghi e il pericolo di infortuni, come quelli riscontrati daL'elenco degli infortunati include anche Vlahovic, che sta lavorando per recuperare da una lombalgia,con una lesione al bicipite femorale, eche sta seguendo un percorso di riabilitazione per tornare in campo entro la fine dell'anno. Nonostante le difficoltà, la Juventus si prepara per affrontare le prossime sfide, mirando al ritorno dei giocatori chiave e all'ottimizzazione delle risorse a disposizione.