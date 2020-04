3









La Juve pensa già al mercato. In attesa dell'eventuale ripartenza del campionato, Fabio Paratici e Maurizio Sarri hanno iniziato già a gettare le basi per la stagione 2020/21 quando arriverà a Torino Dejan Kulusevski, primo colpo per la stagione prossima. In prestito ci sono anche Cristian Romero e Luca Pellegrini che però devono ancora essere valutati. L'edizione odierna di Tuttosport mette in fila le percentuali di permanenza degli attuali calciatori bianconeri perché agli acquisti dovrà necessariamente corrispondere anche qualche partenza. Ecco le percentuali di tutti i calciatori della Juve. Chi resterà a Torino e chi partirà?