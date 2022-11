Come racconta il Corriere dello Sport,deve valutare le condizioni di, non al meglio come Locatelli, alle prese con un problema all’adduttore. Al posto del colombiano potrebbe toccare (con cambio di modulo) a uno tra Di Maria e Soulé; improbabile che tocchi dal via a Chiesa, recuperato dopo aver saltato l’Hellas per un fastidio al ginocchio. Locatelli, invece, dovrebbe stringere i denti e magari fare staffetta con Paredes. In difesa Bonucci sarà di nuovo titolare per la squalifica di Alex Sandro, affiancato da Bremer e Danilo.