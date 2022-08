o Luca? Tra i due, sembra il classe 1999 azzurro il maggior candidato a lasciare la, liberando uno slot sulla corsia di sinistra che, alla luce delle prime uscite non ufficiali, rimane uno dei punti deboli della squadra di Massimiliano, che dunque avrebbe bisogno di qualche rinforzo. Al momento non sono arrivate offerte degne di nota per lui, ma del resto nemmeno per il brasiliano, che intende rispettare l'ultimo anno di contratto prima di lasciare Torino. Difficile, quindi, che la fascia sinistra possa essere rivoluzionata nelle prossime settimane.