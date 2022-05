Come racconta Gazzetta, Morata piace ad Allegri, che lo considera affidabile e adatto a giocare con Vlahovic, però il club ritiene la cifra stabilita con l’Atletico troppo alta. Perciò le possibilità di trattenerlo sono poche, a meno che gli spagnoli non s’accontentino di una cifra inferiore (sui 15, 20 milioni di euro). Per questo i bianconeri si stanno già guardando intorno alla ricerca di un attaccante di scorta, che costi poco e abbia uno stipendio sostenibile. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Luis Muriel, che piace anche alla Roma.