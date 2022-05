Occhi sul centrocampo, il settore più problematico. La Juve avrebbe bisogno di una vera e propria rivoluzione, tra giovani, cessioni e acquisti top. In un mercato che sta per aprirsi, con tanto talento da andare a prendere a suon di milioni, la Juve sembra aver scelto la sua direzione: se c’è da spendere una cifra top, meglio fare un tentativo su profili consolidati, nel senso di più agevolmente raggiungibili perché abituati al calcio italiano, a maggior ragione se come Sergej Milinkovic-Savic guadagnano poco. Se invece ci si sposta all'estero - Pogba a parte - alla Continassa ritengono che sia il caso di andare su elementi dal cartellino molto meno caro. E' quanto spiega Tuttosport, che fa il nome del 27enne Leandro Paredes, che costa circa 20 milioni, ha un ingaggio sostenibile ed è in uscita dal Psg. Ma prima di tutto bisogna capire gli addii, fondamentali.



ADDII - Il quotidiano fa il punto della situazione, così: il primo nome è Arthur, magari cedibile anche solo in prestito per liberare un posto, il cui rimpiazzo naturale sarebbe Jorginho, acquistabile se fosse un’opportunità. Il secondo è Adrien Rabiot, difficile da cedere visto l'ingaggio, ma per cui la Juve è pronta a sentire offerte, essendo arrivato a parametro zero senza mai convincere troppo. In questo caso le attenzioni potrebbero portare anche a nomi come Renato Sanches e Davide Frattesi. Occhio anche a McKennie, l'unico da sempre con offerte importanti. E occhio ai giovani bianconeri, il cui futuro è tutto da scrivere.