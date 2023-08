Entrate forse una, uscite previste ancora diverse.Sì, perché le questioni a pochi giorni dalla fine del mercato sono ancora diverse. I primi a dire addio saranno i calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico come Leonardo Bonucci e Marko Pjaca. Sul difensore - il caso dell'estate bianconera - c'è la Lazio, con Genoa e un ritorno della Roma nelle ultime ore, oltre all'Union Berlino, che non ha ancora chiuso il colpo nonostante i molti contatti. Mentre l'esterno croato è pronto a salutare definitivamente la Juve, con la Turchia nel mirino: Antalyaspor e Fatih Karagumruk, sottolinea Goal.Loro, ma non solo. Anche Filip Kostic, titolarissimo lo scorso anno potrebbe salutare dopo gli 0 minuti nelle prime 2 gare dell'anno. Arrivato a parametro zero e non più intoccabile, può partite con una buona offerta. Attenzione anche a Iling Junior: il 2003 piace molto in Premier e in Italia, ma alla Juve può ritagliarsi un ruolo importante, non solo da vice Cambiaso come ora. In molti ci hanno pensato, anche in prestito, ma per il momento non se n'è fatto nulla. L'altro addio pesante può essere quello di Kean: Moise aprirebbe a un colpo in attacco, ma anche qui serve un'offerta convincente e alta, al momento non si vede. Chi, invece, sembra destinato a rimanere nonostante i corteggiamenti (principalmente per un prestito) è Fabio Miretti.