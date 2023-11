Il grande dubbio che Allegri si porterà dietro in vista di Juve-Inter, oltre a Locatelli è chi giocherà in attacco. Così il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match: "Domani deciderò. Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo delle buone partite, ma le aveva già fatte con la Juve. Kean-Milik stanno bene. Domani decido tra Kean, Milik e Vlahovic chi sarà il centravanti". Un'unica certezza quindi, ovvero la presenza di Chiesa.