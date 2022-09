Come racconta Gazzetta, c'è spazio anche per i meno esperti con il Benfica. Bremer, una sola presenza in Coppa (contro il Psg) guida l’esercito dei novellini, da Miretti (2) a Vlahovic (3) e Perin (2). Un mix tra freschezza e concretezza che può aiutare la Juventus a ritrovare il suo Dna. Bonucci domenica sera ha parlato in tv dell’importanza della mentalità e della necessità di farsi tutti un bell’esame di coscienza, perché la vera Signora non può essere quella vista nel primo tempo con la Salernitana.