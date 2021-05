Juve, chi ha le colpe più grandi per questo flop? VOTA il SONDAGGIO

La Juve si butta via e forse sciupa 10 anni in una notte perdendo 3-0 in casa contro il Milan. La Champions League ora è più lontana e i bianconeri hanno solo 270' per ricostruire una stagione che può significare tracollo in casa di mancata qualificazione nell'Europa che conta. E ora, oltre al presente e al futuro, bisogna suddividere le colpe e attribuirle ai giusti protagonisti.