Quale ruolo hanno avuto le donne nello "sgretolamento" deldella? A concentrarsi su questo tema, qualche mese fa, era stata La Verità, in un approfondimento tornato oggi di attualità a seguito dell'interrogatorio dell'ex consigliera Daniela, di cui sono stati resi noti alcuni estratti . A costruire la trappola per far fuori Andreadalla Juventus, secondo il quotidiano, era stata Suzanne, managing director die presidente di Cnh Industrial Nv, "nuova luce delle pupille" di JohnL'ex presidente, da parte sua, contava sul fatto che il cugino non volesse affondare il colpo decisivo, una convinzione poi rivelatasi errata: "Fino a che non sarà terminata l’inchiesta della Procura della Repubblica, Jaki non avrà il coraggio di farmi fuori: sarebbe ingiusto e di cattivo gusto colpevolizzarmi e non credere nella mia innocenza fino a prova contraria e fino all’eventuale rinvio a giudizio o all’esito dell’eventuale processo. Sarebbe una sorta di dichiarazione di colpevolezza ancor prima del termine delle indagini".