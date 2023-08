Una giornata da vivere tutti insieme. Il popolo bianconero si ritrova alle 18.30 all’Allianz Stadium (20mila tifosi presenti) per il primo saluto ufficiale alla squadra in vista della stagione 2023-24, in quello che solitamente era l’appuntamento di Villar Perosa, residenza degli Agnelli e tappa estiva della Juventus da anni. Per il centenario della proprietà, ecco invece l’evento speciale nella tradizionale casa della Juve. Si partirà con una seduta di allenamento, cui seguirà la classica partitella in famiglia:contro, in sostanza la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri contro la NextGen di Massimo Brambilla. Un’occasione per vedere da vicino i giocatori del presente e, chissà, quelli del futuro bianconero.