Come racconta Gazzetta,oltre aha, da poter sfruttare a sinistra e ha trasformato Westonda centrocampista in ala destra, che da quasi fuori rosa è diventato un punto fermo dell’undici titolare. Dopo 7 partiteli ha ruotati praticamente tutti (con Iling unico a non aver mai giocato una partita da titolare): tutti utili, nessuno indispensabile, nel senso che una coppia titolare ancora non esiste. E questo aiuta anche a tenere tutti sulla corda per cercare di guadagnarsi il posto.