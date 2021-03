Fuori Cuadrado e Alex Sandro. Il primo è squalificato, il secondo non è al meglio, e allora Andrea Pirlo trova nuove soluzioni per andare a coprire un buco comunque importante. Come? Torna sempre utile Danilo, che stavolta giocherà da esterno basso nel 4-4-2 bianconero che si sta disegnando per la gara di domani contro il Benevento; dall'altro lato, ecco Federico Bernardeschi, confermato sulla sinistra. Dunque, nessuna soluzione 'giovane' con Frabotta che resta in rampa di lancio e partirà nuovamente dalla panchina, così come Di Pardo. Anche Demiral sarà fuori: altri dieci giorni di attesa dopo il problema fisico occorso settimana scorsa. Rientrerà dopo la sosta.