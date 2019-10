Un trittico niente male, quello che ha presentato la Juventus indirettamente in questo giro di amichevoli internazionali e di qualificazioni all'Europeo. A partire da Paulo Dybala e dalla sua Argentina: la Joya, entrato a inizio ripresa al posto di Lautaro Martinez, ha risposto con un bell'assist su calcio di punizione per la zuccata di Pezzella che è valso il quarto dei sei gol con cui l'Albiceleste ha battuto l'Ecuador. E ancora: questa sera giocherà nuovamente Alex Sandro, perno fondamentale del Brasile impegnato a Singapore con la Nigeria. Più vicino De Ligt: alle 20.45, l'Olanda sarà di scena in Bielorussia per una gara valida per le qualificazioni a Euro2020. Tempo di gara anche per Emre Can, impegnato allo stesso orario contro l'Estonia.