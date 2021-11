Latorna in campo dopo la sosta per le nazionali: tra dubbi e qualche certezze,ragiona sulla formazione da mettere in campo all'Olimpico contro la Lazio. E il reparto arretrato è quello in cui la matassa sembra meno ingarbugliata: davanti a Szczesny, che ritorna tra i pali dopo lo stop contro la Fiorentina, dovrebbero agire con ogni probabilitàda centrali esulle fasce.Chiellini è infatti ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che lo ha tenuto fuori anche in Nazionale; mentre i due brasiliani, comunque da monitorare dopo gli impegni con la nazionale verdeoro, dovrebbero stare bene ed essere pronti a partire dal primo minuto. Anche perché, con Cuadrado che potrebbe giocare più avanti nel 4-4-2 di Allegri e De Sciglio ancora out, le alternative sono davvero poche.